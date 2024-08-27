Muğla'da Kadın Platformu, Cinayeti Protesto Etti

Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, "Acımız da büyük, İsyanımız da. Hesap vereceksiniz" yazılı pankart açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Aslı Ercan, Senem K'nin daha önce fail tarafından şiddete uğradığını, bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırıp şehir değiştirdiğini iddia etti.

Ercan, "Biz kadınlar buradayız, vardık, var olacağız. Hayatlarımıza da haklarımıza da emeğimize de sahip çıkacağız. Elif'e, Sinem'e, Gülizar'a, Sedef'e, Serpil'e, Aynur'a, Hanife'ye, Senem'e hiçbir kız kardeşimize yapılanlara sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından slogan atarak Muğla Adliyesi'ne yürüyen kadınlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Olay

Orhaniye Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K'nin bıçakladığı 2 çocuk annesi eşi Senem K. hastanede hayatını kaybetmişti. İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan zanlı ise tutuklanmıştı.