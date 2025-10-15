Muğla'da Kadın Liderliği ve Yeşil Finans Eğitimi

Muğla'da, GEFF Türkiye teknik destekleri kapsamında düzenlenen Kadın Liderliğinde İşletmeler İçin Yeşil Finansal Okuryazarlık Eğitimi, Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

MUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eğitim, TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen programın eğitmenliğini GEFF Türkiye Eğitmeni Özlem Kıldır üstlendi.

Programda, katılımcılar yeşil dönüşüm sürecinde finansal farkındalık ve sürdürülebilir kaynak yönetimi konularında kapsamlı bilgi edindi. Finansın temel kavramları, finansman türleri, finansman sağlayıcı kurumlar ve finansal yönetim süreçleri detaylı biçimde aktarıldı.

Katılımcılara finansman türleri, kalkınma ve mikrofinans kuruluşları, risk sermayesi ve kitle fonlaması platformları, finansal tablo analizi, sermaye maliyeti ve nakit akış yönetimi, finansal riskler ve risk azaltma stratejileri gibi konular uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Eğitimin son bölümünde, yeşil finansman kavramı, iklim finansmanı ile farkları, yeşil finansman ürünleri ve yeşil proje sınıflandırması üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Eğitmen Kıldır, kadın liderliğindeki işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında yeşil finansman araçlarının stratejik önemine dikkat çekti.

Ayrıca, dünyadan örnek uygulamalar üzerinden kadın girişimcilerin yeşil dönüşüm süreçlerindeki başarı hikayeleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Mehtap Şeniz Çahan, yeşil dönüşüm artık yalnızca çevresel bir zorunluluk değil aynı zamanda finansal sürdürülebilirliğin de temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Çahan, eğitimle kadın girişimcilerimizin finansal okuryazarlık düzeylerini artırarak, yeşil ekonomi fırsatlarını daha etkin şekilde değerlendirmelerini amaçladıklarını kaydetti.