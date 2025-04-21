Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı

Muğla'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 7 Tutuklama

Muğla'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, tütün ürünleri, etil alkol ve uyuşturucu gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, tabanca fişekleri, 146 kartuş, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol, cep telefonu aksesuarı, elektronik sigara ile cihazlar, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyon kapsamında yakalanan 16 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.