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Muğla'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde A.A'nın kaçak sigara üretip satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Hisarcık Menteşe Muğla Güncel Haberler

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