Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 540 Bin Makaron Ele Geçirildi

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda, 540 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu, silah ve kaçak sigara da ele geçirildi.

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, 540 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün il genelinde gümrük kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 111 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği, 58 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 162 elektronik sigara, 178 kaçak sigara, 380 kilo açık tütün, 540 bin doldurulmuş makaron, 3 bin 45 paket gümrük kaçağı tütün, 46 likit, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilo nargile tütünü ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.