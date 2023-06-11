Muğla'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 330 kilo kıyılmış tütün, sanayi tipi elektronik, kompresörlü sigara doldurma makinesi, hava kompresörü, 68 bin doldurmaya hazır makaron ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Y'nin sanayi tipi makineyle sigara doldurarak satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 330 kilo kıyılmış tütün, sanayi tipi elektronik, kompresörlü sigara doldurma makinesi, hava kompresörü, 68 bin doldurmaya hazır makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.