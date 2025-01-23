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Muğla'da Kaçak Kozmetik Ürün Operasyonu: 1 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Muğla'da Kaçak Kozmetik Ürün Operasyonu: 1 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi
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Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 298 bin lira olan 432 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak kozmetik ürünlerin ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yerkesik Mahallesi'nde E.Y'nin ikametinde kozmetik malzemeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 298 bin lira olduğu belirtilen 432 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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