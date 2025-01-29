Muğla'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, bölgede yapılan operasyonda birçok kaçak malzeme ele geçirdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı sırasında yakalanan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahçeburun Mahallesi Çamköy mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 kişi, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalandı.
Ekipler tarafından bölgede 46 kurşun obje, 2 kazma ile birer sikke, eski döneme ait çivi, dedektör, kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.D, H.D, A.K. ve İ.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.