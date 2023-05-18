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Muğla'da Kaçak İçki Üretimi Operasyonu

Muğla'da Kaçak İçki Üretimi Operasyonu

Güncel Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 60 litre el yapımı rakı, 15 litre etil alkol, anason yağı, 17 litre bira mayası ve viski aroması ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyobası Mahallesi'nde İ.B'nin ikametinde kaçak içki üreterek ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 60 litre el yapımı rakı, 15 litre etil alkol, anason yağı, 17 litre bira mayası ve viski aroması ele geçirildi.

Operasyonda, İ.B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Köyceğiz Muğla Güncel Haberler

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