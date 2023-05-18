Muğla'da Kaçak İçki Üretimi Operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 60 litre el yapımı rakı, 15 litre etil alkol, anason yağı, 17 litre bira mayası ve viski aroması ele geçirildi.