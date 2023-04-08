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Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilbağcılar Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.G, F.E. ve F.G'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 30 litre etil alkol, 25 litre el yapımı içki, 8 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yatağan Muğla Güncel Haberler

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