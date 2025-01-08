Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 65 litre el yapımı içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Dalyan Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç'nin kaçak içki yaptığı ihbarı üzerine şüphelinin aracına ve ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 65 litre el yapımı içki,15 litre etil alkol, aroma verici ve anason yağı ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

İzinli gününde patronunu havalimanından almayı reddeden çalışan, işten çıkarıldı
img

Otobüs şoförleri kontak kapattı, kentte ulaşım felç oldu
img

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.