Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Muğla'da Kaçak Hayvan Üretimi ve Satışı: 77 Bin Lira Ceza

Muğla'da Kaçak Hayvan Üretimi ve Satışı: 77 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kahvehanede kaçak olarak ırk hayvan üretimi ve satışı yapan 2 kişi, yapılan operasyonda 77 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Operasyonda 34 adet çeşitli kuş türü ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kahvehanede kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 2 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.

Yerkesik Mahallesi'ndeki kahvehanede M.H. ve S.B'nin kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda 13 bıldırcın, 11 Çin bıldırcını, 8 sultan papağanı, 2 forpus papağanı bulundu.

İki kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 77 bin 500 para cezası uygulandı.

Hayvanlara ise el konuldu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
img

Dubai çikolatasını tahtından etti
img

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
img

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.