Muğla'da Kaçak Elektronik Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak elektronik sigara, tütün, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-20 Eylül tarihlerinde Muğla genelinde yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak elektronik sigara, tütün, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 4 ayrı operasyonda, 111,68 gram esrar maddesi, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 162 adet elektronik sigara, 178 paket sigara, 380 kilogram açık tütün, 540 bin adet doldurulmuş makaron, 3 bin 45 paket 50 gramlık gümrük kaçağı tütün, 46 adet elektronik sigara likiti, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilogram nargile tütünü, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlar ile ilgili 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2,15 gram Metamfetamin maddesi 140,16 gram esrar, 21,94 gram toz haline getirilmiş sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan, 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldığı açıklandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA