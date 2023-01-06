Muğla'da kaçak cep telefonları ele geçirildi Güncel Haberler Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen cep telefonlarının yakalanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen cep telefonlarının yakalanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçede bir ihbarı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Büro Amirliği ekipleri, Üçyol mevkisinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobildeki aramasında kaçak olduğu belirlenen cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ç. gözaltına alındı. Cep telefonlarına da ekiplerce el konuldu. Kaynak: AA / Güncel Muğla Güncel Haberler

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