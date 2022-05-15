Muğla'da kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi - Haberler

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Muğla'da kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 1,5 ton midye bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 1,5 ton midye bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çuvallarda kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi.

Midyelerin İzmir'den Fethiye'ye götürüleceği belirlendi.

Midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince jandarma ekipleri nezaretinde gömülerek imha edildi.

Sürücüye Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma, Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Güncel, Haberler

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