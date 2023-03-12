Muğla'da kaçak alkol ile sigara sattığı ileri sürülen Ukraynalı yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gümrük kaçağı alkol ile sigara sattığı iddia edilen Ukrayna uyruklu kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gümrük kaçağı alkol ile sigara sattığı iddia edilen Ukrayna uyruklu kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Ukrayna uyruklu N.O'nun kentte kaçak alkol ve elektronik sigara sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 450 paket elektronik sigara, 40 elektronik nargile ile çeşitli markalarda gümrük kaçağı bir miktar alkol ele geçirildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel