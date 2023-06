Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuza geçti

MUĞLA Orman yangınlarının en fazla yaşandığı illerden biri olan Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplamda 440 jandarma personelinden oluşan 110 devriye ile orman yangınlarının önlenmesine yönelik görev yapıyor.

Zengin kültürel mirası, gök mavisi kıyıları ve yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafirin uğrak noktalarından birisi olan Muğla'da arazilerin yüzde 68'lik bölümünün ormanlar ile kaplı olması dolayısıyla bölge orman yangınlarına karşı hassasiyet arz ediyor. Edinilen bilgiye göre, Muğla genelinde her yıl ortalama 200-250 civarında orman yangını meydana gelirken, orman yangınlarının çıkış sebepleri incelendiğinde meydana gelen yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olarak gerçekleştiği tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından meydana gelen orman yangınlarının sayı ve nitelik olarak azaltılması, vatandaşların yangınlara karşı olan hassasiyetinin pekiştirilmesi maksadıyla 'Her şey Elimizde' mottosuyla yangınların önlenmesine ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

440 personel görevlendirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; orman yangınlarının önlenmesine yönelik olarak kritik zamanlar ve yangına karşı hassas olan bölgelerde önleyici kolluk devriyeleri planlanırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak Bodrum'da 16, Milas'ta 14, Yatağan'da 6, Kavaklıdere'de 3, Menteşe'de 9, Ula'da 6, Marmaris'te 12, Datça'da 6, Köyceğiz'de 6, Dalaman'da 4, Ortaca'da 8, Fethiye'de 12 ve Seydikemer'de 8 olmak üzere günlük 110 devriyede toplam 440 jandarma personeli yangınlara karşı hassas olan bölgelerde görevlendirildi.

Teknolojik imkanlardan da faydalanılıyor

İcra edilen devriyelerde teknolojik imkanlardan da faydalanılarak dronelar ve insansız hava araçları denetimlerde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Vatandaşların orman yangınlarına karşı olan hassasiyetin artırılması maksadıyla vatandaşlara SMS yoluyla orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gerekenler hususunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Anız ve temizlik ateşi yakılmaması konusunda çiftçiler başta olmak üzere vatandaşlar bilgilendirilirken; piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılmaması, çöp, cam, pet şişe ve benzeri gibi atıkların bırakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması hususlarında devriye araçlarından anonslar yapılıyor, vatandaşlar yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgilendiriliyor. Atılan havai fişek ve dilek fenerlerinin yangına yol açabileceği yönünde işletmeler ikaz ediliyor. Arıcılık ile uğraşan vatandaşlar, kovanların tütsülenmesinde kullanılan ateşin orman yangınlarına yol açabileceği hususunda ikaz edilerek, yanlarında bulundurmaları zorunlu olan yangın söndürme tüpleri kontrol ediliyor. Öte yandan vatandaşlara kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmaması ve çadır kurulmaması hususunda bilgilendirmeler yapılıyor.