Muğla'da JAK timi Zafer Bayramı'nı deniz yüzeyi ve kayalıklarda açılan Türk bayrağıyla kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde ve kayalık alanda Türk bayrağı açtı.

Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı'nda, Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi ve plaj çalışanları hazırlıklarını tamamladı.

Daha sonra jet skiyle suya açılan 6 kişilik ekip, 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türk bayrağını denizde yüzdürdü.

Suda dalgalanan Türk bayrağı, kayalık alana yaklaşınca JAK timi kayalardan sarkarak 2. Türk bayrağını da açtı.

Ardından plaja Atatürk'ün resminin bulunduğu "Cumhuriyet fazilettir" yazılı bayrak serildi.

Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer ile taçlandırıldığını hatırlatan plajın işletme müdürü Burak Ardahan, zaferin 103'üncü yıl dönümünü Ölüdeniz'de JAK Timi ve Kumburnu ailesiyle birlikte anlamlı bir kutlamayla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karada ve denizde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını söyleyen Ardahan, şehitlerin kanıyla yazılmış bu aziz bayrağı her yerde dalgalandırmak istediklerini dile getirdi.