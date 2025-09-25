Muğla'da 'İtfaiye Haftası' etkinliklerle kutlandı

Muğla'da, "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, telsiz anonsuyla 13 ilçede eş zamanlı olarak itfaiye araçlarının kortejini başlattı.

Aras, yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatının çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

İtfaiyecilerin görevini yerine getirirken canını hiçe sayarak şehit olmaktan çekinmediklerini belirten Aras, şöyle konuştu:

"Gözünüzü kırpmadan bir canı kurtarmak için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bizim görevimiz, sizlerin işini kolaylaştırmak, daha etkin müdahale edebilmenizi sağlayacak bilgi, araç-gereç, donanım ve teçhizat ile sizleri desteklemektir. Muğla itfaiyemiz, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Sizlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Muğla itfaiyesi yalnızca kentimizde değil, çevre illerde veya ülkenin herhangi bir yerinde başı dara düşenlerin yanındadır."

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, daire başkanları ve itfaiye personeli katıldı.