Muğla'da İtfaiye Ekipleri Hayvanları Kurtardı
Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, sulama kanalına düşen bir köpek ve kuyuya düşen bir domuz yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, Dalaman Belediyesi barınak yetkilisine teslim edilirken, domuz yavrusu doğaya bırakıldı.
Muğla'da sulama kanalına düşen köpek ve kuyuya düşen domuz yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dalaman ilçesi Kargınkürü Mahallesi'nde bir köpeğin sulama kanalına düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Ekiplerce kurtarılan köpek, Dalaman Belediyesi barınak yetkilisine teslim edildi.
Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de kuyuya düşen domuz yavrusu olduğu ihbarını alan itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması yapıldı.
Hayvan, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimleri eşliğinde itfaiye görevlileri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.