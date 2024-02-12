Muğla'da İtfaiye Ekibi, Parmağa Sıkışan Yüzüğü Hastanede Çıkardı
Muğla'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibi tarafından hastanede çıkartıldı. Menteşe ilçesinde yaşayan S.E, parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Muğla Eğitimi ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sağlık personeli, yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucunda yüzük kesilerek çıkarıldı.
Muğla'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.
Menteşe ilçesinde yaşayan S.E, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Muğla Eğitimi ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen parmağa sıkışan yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yüzük kesilerek çıkarıldı.