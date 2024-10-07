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Muğla'da İsrail'e Tepki Yürüyüşü Düzenlendi

Muğla'da İsrail'e Tepki Yürüyüşü Düzenlendi
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Muğla'da '365. Gün Direnişe Selam, Siyonizme Lanet' adıyla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Memur-Sen İl Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlikte, zulüm durdurulsun çağrısı yapıldı.

Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "365. Gün Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Memur-Sen İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen katılımcılar, Milli Piyango Öğrenci Yurdu önünden Yoğurtçu Parkı'na yürüdü.

Ellerinde döviz ve bayraklar taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar atarak İsrail'in Filistin'i işgalini, yaptıkları katliam ve soykırımları protesto etti.

Memur-Sen Muğla Şube Başkan Vekili Önder Uçak, grup adına yaptığı açıklamada, son bir yıldır süren zulmü durdurmak ve dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıları cesaretlendirdiğini belirten Uçak, "Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur." diye konuştu.

Uçak, Batılı emperyalist güçlerin İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail eliyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Programda dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, bazı kurumların müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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