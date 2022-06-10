Muğla'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

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Muğla'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçede bir işletmenin kasasından para çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip zanlıyı tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, yapılan üç günlük çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Hisarcık Datça Muğla Güncel Haberler

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