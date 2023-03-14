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Muğla'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

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Muğla'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ege Mahallesi Yağmur Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Dalaman İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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