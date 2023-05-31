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Muğla'da İş Kazası: İşçi Üçüncü Kattan Düştü

Muğla'da İş Kazası: İşçi Üçüncü Kattan Düştü

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi Kamuran Y., üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi binanın üçüncü katından düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir inşaatta iskele üzerinde çalışma yapan 37 yaşındaki Kamuran Y. üçüncü kattan dengesini kaybederek yere düştü. Başından yaralanan Kamuran Y.'ye ilk müdahale vatandaşlar ve çalışma arkadaşları tarafından yapıldı. Meydana gelen kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Kamuran Y. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz Muğla Güncel Haberler

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