Muğla'da internet dolandırıcılığından 33 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

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Muğla'da internet dolandırıcılığından 33 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da internet dolandırıcılığından 33 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Muğla'da, e-ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, e-ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla cep telefonu ve ürün satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Y'nin kentte bulunduğunu belirledi.

Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen şüpheli, benzer yöntemle elde ettiği suç unsuru eşyayı satmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan Gamze Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Muğla, Güncel, Haberler

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