Muğla'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

Muğla'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi. Çatalarık Mahallesi Şehit Fedai Kebiz Caddesi'nde bir villa inşaatında su tesisatı yapan Ramazan Çıralı (24), balkon korkuluğu olmayan inşaatın ikinci katından beton zemine düştü. Çıralı'nın düştüğünü fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çıralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Fethiye Çıralı Muğla Güncel Haberler

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