Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler hakkında açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Sanıklar duruşmaya katılmazken, mahkeme duruşmayı 8 Ocak 2026'ya erteledi.

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Nazım Şardoğan, Mehmet Barut ve Ali Deniz Ceylan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Ünlü ve diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, görüntülerin duruşmada yeniden incelenmesi ve kriminal laboratuvara gönderilmesi yönündeki sanık avukatların taleplerini, mevcut raporun tarafsız olarak düzenlendiği gerekçesiyle reddetti.

Duruşma, mütalaanın sunulması için 8 Ocak 2026'ya ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan sanıkların avukatı Barış Aydın, eylem sırasında gerçekleşen olaylara ilişkin iki dava açıldığını, bugün polise mukavemetle ilgili olarak müvekkillerinin suçlandığı dosyanın duruşmasının görüldüğünü söyledi.

Aydın, savcılığın 8 Ocak'ta mütalaasını sunacağını belirterek, aynı tarihte kararın çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Olay

Kentte 19 Mart'ta İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title