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Muğla'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Muğla'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
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Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi vermek amacıyla mobil eğitim tırını Cumhuriyet Meydanı'na getirdi. Öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı trafik eğitimi ve simülasyon gösterimleri gerçekleştirildi.

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın mobil eğitim tırı, trafik konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada görevli polis ekiplerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Gruplar halinde eğitim tırına da alınan öğrencilere, trafik simülasyonu izletilip broşür dağıtıldı.

Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılarak, çalışmaları inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından da "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında da öğrencilere eğitim verilecek.

Mobil Trafik Eğitim tırı, 9 Kasım'a kadar Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de öğrencilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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