Muğla'da İkinci Orman Yangını Çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor. Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'nde de yangın ihbarı alındı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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