Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Seda Bektaşoğlu'nun kullandığı 07 VBN 69 plakalı otomobil ile Süleyman Albayrak yönetimindeki 48 GH 249 plakalı otomobil Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Fethiye Muğla Güncel Haberler

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