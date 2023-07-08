Muğla'nın Bodrum ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı bina, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın, gece saatlerinde Ortakent Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı bir binada meydana geldi.

Muğla'da iki katlı bina alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı bina, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde Ortakent Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt katı mobilya deposu, üst katı ise spotçu olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, mahalleli sokağa döküldü. Üst katta yaşadıkları ifade edilen aile, yangın sonrası kendilerini dışarıya attı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Binayı saran alevleri söndürmek için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Alevlerin sönmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin bölgeden ayrılmasından sonra binada yangın tekrar başlarken, bölgeye gelen ekipler, yeniden alevlere müdahale ederek söndürdü. Çalışmalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Yangın sonrasında hem binada hem de içerisindeki eşyalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.