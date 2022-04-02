Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

DALAMAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 15'i ifade işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Jandarma ekiplerince 29 Mart'ta belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kooperatif başkanı, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme müdürü ile 2 işletme şefinin de aralarında olduğu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.