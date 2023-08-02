Muğla'da İçme Suyu Kullanımı Arttı, Baraj Doluluk Oranları Düştü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Muğla'da kullanılan içme suyu miktarında geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artış meydana geldi. Baraj doluluk oranlarında ise ciddi bir düşüş yaşandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da kullanılan içme suyu miktarında bu yıl ciddi bir artış yaşandı. 2022 yılının ilk 7 ayında il genelinde 8 milyon 484 bin 667 metreküp su kullanılırken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 milyon 579 bin 650 bin metreküpe yükseldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına il genelinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana 1 milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar siteme dahil edildi ve vatandaşlara sunuldu. Ek su sağlanması amacıyla içme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri artırıldı. Yeni su kaynakları bulunarak siteme dahil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde artıma yapabilen sistemler kuruldu.

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın Türkiye'de de baş gösterdiğine vurgu yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı. MUSKİ'den yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özellikle araç yıkama, bahçe sulamasının vahşi sulama ile yapılması, bozuk tesisatlar, duş ve diş fırçalama sürelerinin normalden fazla olması gibi birçok farklı nedenden kaynaklı olarak suyumuz boşa gidiyor. Bu süreçte her bir damlanın değeri var. O nedenle her damlayı dikkatli kullanarak su tüketimini en aza indirmek ve tasarruf etmek büyük önem taşıyor. Su kaynaklarımızın bilinçli olarak kullanılması gelecek nesiller için hayati bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Biz kurum olarak bu konuda gerekli projeleri hayata geçirmeye ve suyun geri dönüşümü için gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tasarruf konusunu daha ciddiye almalarını önemle rica ediyoruz."