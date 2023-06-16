Muğla'da 'huzur ve güven' uygulaması: 52 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen 'huzur ve güven' uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 52 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında ekiplerce 7 bin 336 kişi sorgulanırken, 2 bin 479 araç kontrol edildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 52 işi gözaltına alındı, 16 araç trafikten men edildi ve 78 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.