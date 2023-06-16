Muğla'da Huzur ve Güven Operasyonu: 52 Şahıs Yakalandı

Muğla'da jandarma ekiplerinin düzenlediği Huzur ve Güven operasyonunda değişik suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç ve suçlulukla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Huzur ve Güven uygulamasına 121 unsur, 432 personel katıldı. Uygulamada 7 bin 736 şahıs sorgulanırken, 2 bin 479 araç ve Bin 113 tesis kontrol edildi.

Huzur ve Güven Uygulaması sonucunda hırsızlık aranan 3 şahıs, cinsel saldırı suçundan aranan 1, yaralama suçundan aranan 11 dolandırıcılık suçundan aranan 8 şahış, 5607 S.K.M. suçundan aranan 1, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranan 1, yoklama kaçağı 7 şahıs ve diğer suçlardan aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 52 şahıs Jandarma ekiplerinin Huzur ve Güven operasyonu sonucunda yakalandı. Operasyonda 16 araç trafikten men edilirken, 78 araç sürücüsüne 133 bin 114 TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA