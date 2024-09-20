Hükümlüler Şehit Mezarı İçin Temizlik Yaptı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizleyerek çiçek dikti. Temizlik sonrası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve din görevlileri, şehit kabrinde dua etti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarında bakım ve temizlik çalışması yaptı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahalle muhtarlığında kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler, şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizleyerek, çiçek dikti.
Temizlik sonrası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, hükümlüler ve din görevlileri, şehit kabrinde dua etti.