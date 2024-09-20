Üye Girişi
Haberler

Hükümlüler Şehit Mezarı İçin Temizlik Yaptı

Hükümlüler Şehit Mezarı İçin Temizlik Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizleyerek çiçek dikti. Temizlik sonrası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve din görevlileri, şehit kabrinde dua etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarında bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahalle muhtarlığında kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler, şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizleyerek, çiçek dikti.

Temizlik sonrası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, hükümlüler ve din görevlileri, şehit kabrinde dua etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Yerel Haberler Köyceğiz Güncel Hukuk

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

"Türk Escobar" cezaevinde öldü
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });