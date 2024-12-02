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Muğla'da Hükümlüler için Kamuya Yararlı İş Protokolü İmzalandı

Muğla'da Hükümlüler için Kamuya Yararlı İş Protokolü İmzalandı
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Muğla Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, kamuya yararlı işte çalıştırılacak hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, suçların tekrarını önlemek ve hükümlülerin sosyalleşmelerini teşvik etmek hedefleniyor.

Muğla Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen törende, protokol Vali İdris Akbıyık ile Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından imzalandı. Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Korkmaz Peker de hazır bulundu.

Üç yıl geçerli olacak protokolle haklarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da mahkemeler tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi sağlanarak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak amaçlanıyor.

Hükümlülerin kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak da amaçlanıyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım, onarım, çevre düzenleme ve genel idare hizmetlerinde çalıştırılacaklar.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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