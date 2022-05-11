Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Döğer Mahallesi'nde esnaflık yapan N.A. iş yerinden dizüstü bilgisayar, bilgisayar malzemeleri, güvenlik kamerası ve kasada bulunan bir miktar parasının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yapılan inceleme ve araştırma sonucu olaya M.N.C ve A.E.C'nin karıştığını tespit etti.

Kadıköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheli yakaladı, çalınan malzemeleri ele geçirdi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Seydikemer, Muğla, Güncel, Haberler

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