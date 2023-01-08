Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir otomobilden ve evden cep telefonu, ziynet eşyası, bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.S. (27) olduğunu tespit etti.

Evden hırsızlık suçundan firari olduğu belirlenen şüphelinin İzmir'e gittiği belirlendi.

İzmir'de yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bin 95 lira ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Fethiye İzmir Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title