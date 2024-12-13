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Muğla'da Hırsızlık Operasyonu: 12 Zanlıdan 7'si Tutuklandı

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Muğla merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda, 52 milyon 410 bin lira değerinde mal çalan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı. 'Kasacılar' organize suç örgütüne yönelik operasyonlar sonucu, zanlıların adreslerinde ruhsatsız silahlar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muğla merkezli 4 ilde hırsızlık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde 3 ayrı maden ocağından 52 milyon 410 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çelik kasalardan çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında tespit edilen "Kasacılar" organize suç örgütüne yönelik Muğla ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından Muğla, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 164 tabanca fişeği, 9 av tüfeği kartuşu, pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap, lokma, spiral taşı, dürbün, eldiven, çekiç ile 12 bin 500 lira, 4 bin dolar ve 300 gram altın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, "Kasacılar" suç örgütünün Muğla, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Düzce ve Balıkesir'de 17 kasa hırsızlığı başta olmak üzere 24 olayın sorumlusu olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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