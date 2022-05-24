Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Güncel
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, doğal gaz kutularından bakır topraklama çubuklarının çalındığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, doğal gaz kutularından bakır topraklama çubuklarının çalındığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muslihittin Mahallesi Köprü Sokak'ta doğal gaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarının çalındığını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde, iki şüpheliden birinin etrafı gözetlediği diğerinin ise çaldığı bakır çubuğu pantolonunun içine koyarak sokaktan ayrıldığı görülüyor.

AA / Güncel

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