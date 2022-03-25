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Helikopterli trafik denetimi yapıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye 2 bin 492 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye 2 bin 492 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris-Datça kara yolu ile Marmaris-Bozburun kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Uygulamada, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 8 araç sürücüsüne 2 bin 492 lira ceza yazıldı.

Helikopterli trafik denetimi yapıldı

Helikopterli trafik denetimi yapıldı

Helikopterli trafik denetimi yapıldı

Helikopterli trafik denetimi yapıldı

AA / Durmuş Genç - Güncel

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