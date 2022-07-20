Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

AA - Osman Akça - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görevi başındayken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden orman muhafaza memuru Yusuf Zengin (38) için tören düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görevi başındayken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden orman muhafaza memuru Yusuf Zengin (38) için tören düzenlendi.

Marmaris Orman işletme Müdürlüğü Hisarönü Orman İşletme Şefliğinde görevli Zengin, 21 Haziran'da Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınında görev aldı.

Yangın sahasındaki çalışmalar sırasında 2 Temmuz'da görevi başında fenalaşan Zengin, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Zengin, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zengin için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Zengin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, müdürlük bahçesine getirildiği sırada yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü, güçlükle ayakta durabildi.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zengin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Zengin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Isparta'nın Atabey ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

2006 yılında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde orman muhafaza memuru olarak göreve başladığı ve 2013 yılından bu yana Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde hizmet verdiği öğrenilen Zengin'in, evli ve bir kız çocuk babası olduğu belirtildi.

AA / Osman Akça - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü 21 Haziran Marmaris Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title