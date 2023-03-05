Muğla'da havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde havaya pompalı tüfekle ateş eden kişi, gözaltına alındı.

Atatürk Caddesi'ndeki apartmandan silah sesi duyan çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, alkollü olduğu ileri sürülen R.B'nin, caddede karşılaştığı ve rahatsız ettiği B.C. isimli kadın ile tartıştıktan sonra kendi evine giderek, pompalı tüfekle havaya birkaç el ateş ettiği belirlendi.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu gözaltına alınan R.B, polis merkezine götürüldü.