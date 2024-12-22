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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
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Muğla'da Ambulans Helikopteri Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde kalkış yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, hastanenin dördüncü katına çarparak düştü. Olayda 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Sağlık Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin bulunduğu bölgeye düşen helikopterle ilgili açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, " Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış esnasında hastanemizin dördüncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin bulunduğu bölgeye düşen helikopterle ilgili açıklama yaptı. Akbıyık, şunları söyledi:

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Bugün sabah saat 10: 06 sularında Eğitim ve Araştırma Hastanemizin pistinden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış esnasında hastanemizin dördüncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor. Yoğun sis var sebebi araştırılıyor. Tüm ekiplerimiz olay yerine intikal ediyor fakat maalesef dört vatandaşımız vefat ediyor. İlk bilgilere göre ambulans buradan Antalya'ya gitmek için havalanıyor. Hastane içerisinde herhangi bir hasar yok."

"Olayla ilgili incelemeler devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede ise emniyet tarafından, yakıt sıkıntısı olduğu bilgisi verildi ve çevrede sigara içilmemesi, ateş yakılmaması uyarısı yapıldı.

Muğla'da Ambulans Helikopteri Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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