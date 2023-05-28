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Muğla'da hastanede tedavi görenler bastonlarıyla oy kullanmaya gitti

Güncel Haberler

Muğla'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için hastanede tedavi gören 2 hasta, sağlık ekiplerince ambulans ile götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sedyede oylarını kullandı. Huzurevi sakinleri ise minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı.

Muğla'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için hastanede tedavi gören 2 hasta, sağlık ekiplerince ambulans ile götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sedyede oylarını kullandı.

Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri ise minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Muğla Güncel Haberler

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