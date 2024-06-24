Muğla'da Hastane Otoparkında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastane otoparkında bir araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait açık otoparkta bulunan 48 M 5493 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının diğer araçlara sıçramaması için çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araçta hasar oluştu