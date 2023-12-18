Muğla'da hapis cezası bulunan iki firari yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.B ve E.U isimli iki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ayrı suçtan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Akyarlar Mahallesi'nde, 5 ayrı suçtan 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun da Mumcular Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.