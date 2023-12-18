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Muğla'da hapis cezası bulunan iki firari yakalandı

18 Aralık 2023 14:33 Güncelleme: 14:34 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.B ve E.U isimli iki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.