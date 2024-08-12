Muğla'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Dalyan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce hakkında 24 ayrı suçtan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (40) yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.